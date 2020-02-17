Рынок земли и коррупция: чем займутся депутаты на этой неделе

Новости Украины:В парламенте обнародовали план работы нардепов на эту неделю с 18 по 21 февраля.

Народные депутаты в течение рабочей недели, 18-21 февраля, продолжат рассматривать законопроект о земле. На повестке дня также отмена адвокатской монополии и вопросы ратификации. Об этом свидетельствует повестка дня Рады на неделю.

Вторник, 18 февраля, начнется с рассмотрения поправок в законопроект о рынке земли.

Для включения в повестку дня предложен проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Во втором чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О предотвращении коррупции".

В среду, 19 февраля, парламенту предложены изменения относительно вопросов функционирования банковской системы.

В первом чтении нардепы могут поддержать законопроекты по вопросам гражданства, жилищно-коммунальных услуг, а также усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим и повышение эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Для второго чтения предложены законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности и ратификации.

Работа в комитетах, фракциях и группах будет во второй половине дня.

В четверг, 20 февраля, Верховная Рада рассмотрит изменения в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата и относительно представления иностранцами и лицам без гражданства биометрических данных для оформления виз.

В повторном втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

На повестке дня также шесть ратификаций и отмена адвокатской монополии.

Пятница, 21 февраля, начнется с часа вопросов к правительству.

В первом чтении Рада может рассмотреть проекты по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и изменения в законы о труде.