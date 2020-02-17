Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
В Украине вырастет реальная зарплата
В Украине вырастет реальная зарплата
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Facebook создал приложение для обмена фото и видео
Facebook создал приложение для обмена фото и видео

Сокращение должностей в Госкомстате: В Кабмине заявили о своем плане

Сокращение должностей в Госкомстате: В Кабмине заявили о своем плане
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В кабмине планируют сократить более 1700 должностей в системе органов Госкомстата.

Кабинет министров Украины принял решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики.

Об этом сказано в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год. 

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают Госстату, подаются в электронном виде, содержание подразделений районного уровня стало нецелесообразным. В связи с этим принято решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики (постановление Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года № 1072). Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", — говорится в отчете. 

Заседание Согласительного совета ВР: резонансное предложение ОПЗЖ вызвало бурную реакцию

Кроме того, отмечается, что будут переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости Госкомстата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Правительство, ВРУ, ВР, Рада, Госкомстат, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
04 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
05 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Февраль в Киеве &quot;побил&quot; еще два температурных рекорда
Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь