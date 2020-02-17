Сокращение должностей в Госкомстате: В Кабмине заявили о своем плане

Новости Украины:В кабмине планируют сократить более 1700 должностей в системе органов Госкомстата.

Кабинет министров Украины принял решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики.

Об этом сказано в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают Госстату, подаются в электронном виде, содержание подразделений районного уровня стало нецелесообразным. В связи с этим принято решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики (постановление Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года № 1072). Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что будут переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости Госкомстата.