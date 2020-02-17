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Заседание Согласительного совета ВР: резонансное предложение ОПЗЖ вызвало бурную реакцию

Заседание Согласительного совета ВР: резонансное предложение ОПЗЖ вызвало бурную реакцию
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ОПЗЖ предлагает отправить делегацию в Москву на парад 9 мая, в "Евросолидарности" и "Голосе" говорят о провокации.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил создать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве, посвященном Дню Победы.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

"Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому на 75-летии победы мы должны стоять рядом", - сказал Рабинович.

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После этих его слов в зале Согласительного совета началась словесная перепалка между Рабиновичем и народным депутатом Украины от партии "Европейская солидарность" Ириной Геращенко, которая категорически против такого предложения.

"Во время согласительного совета представитель ОПЗЖ устроил провокацию, предложив сформировать делегацию депутатов на "парад Победы" в Москву. Меня поразило то, что никто из руководства парламента на это не отреагировал. Никто", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

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В "Голосе" предлагают депутатам, желающим поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться в Украину, заявил заместитель главы одноименной фракции Ярослав Железняк.

"Хотелось бы отреагировать на ту провокацию, которая звучала от одного из представителей фракции о делегации в Москву. Давайте открыто, если есть такое неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию, желательно взять билет в один конец, и убежден, что если они останутся в Кремле, они будут значительно естественней и реалистичней выглядеть там, чем в украинском парламенте. Я думаю, что это будет выход из ситуации", - заявил Железняк 

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Верховная Рада, Голос, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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