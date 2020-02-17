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Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе

Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
12:02 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Профильный комитет Верховной Рады рассмотрит отчет Кабинета министров в среду, 19 февраля.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам заслушать отчет правительства в пятницу, 21 февраля.

По его словам, отчет Кабмина уже поступил в парламент.

"Пришел, если я не ошибаюсь, он уже должен быть на сайте. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать. Я бы предлагал, чтобы это произошло в среду. Поскольку постановления как не может быть, у нас есть программа правительства утверждена. Проголосовать за положительный или отрицательный мы не можем. Предложение, чтобы в пятницу мы могли заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству ", - отметил спикер Рады.

Спикер напомнил, что отчет правительства не предполагает принятия постановления, "поскольку есть программа правительства утвержденная, и проголосовать позитивный или негативный вывод работы правительства государства мы сейчас не можем".

Напомним, 12 февраля Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности. "Он будет представлен в парламент на этой неделе. Обсудили серьезно итоги пятимесячной работы... Вместе с отчетом мы планируем говорить о будущем", - отмечал глава правительства Алексей Гончарук.

Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

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Верховная Рада, Парламент, Кабмин, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков.
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