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Хербст: Оба "Минска" имеют недостатки, но они нужны для санкций

Хербст: Оба "Минска" имеют недостатки, но они нужны для санкций
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Минские соглашения, оба, имеют большие недостатки, и Джон Хербст понимает недовольство украинской стороны в связи с этим договором.

И первые Минские соглашения, и другие имеют большие недостатки, но они нужны Украине, поскольку делают возможными санкции, которые накладывают на Россию другие страны. Об этом посол США в Украине 2003-2006 годах, почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст заявил в интервью "Радио НВ".

"Минские соглашения, оба, имеют большие недостатки, и я понимаю недовольство украинской стороны в связи с этим договором. Но, несмотря на недостатки, "Минск" - он как раз нужен для санкций. Потому что Евросоюз настаивает на том, что Россия все должна делать по этим соглашениям, и, если Россия этого не делает, то Европа должна применить санкции. Конечно, они и наложили, и теперь каждый год заново это проделывают, и поэтому уже почти 6 лет Россия под санкциями - именно из-за ее агрессии на Донбассе. И с этой точки зрения Минск Украине нужен", - сказал Хербст.

Как сообщалось, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за незаконную аннексию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции ужесточили.

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В марте 2015 года Европейский совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

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Санкции, Минск, Недостатки, Джон Хербст, Минские соглашения.
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