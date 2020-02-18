Глава МВД рассказал, как будут работать совместные патрули на Донбассе

Новости Украины:К совместным патрулям в случае выборов на Донбассе не будут допущены люди, причастные к преступлениям.

Во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе, к совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных громад.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что украинская полиция, МВД Украины, украинская юстиция будут там находиться в полном соответствии с законом: полицейские в полном вооружении, они будут ключевыми игроками на этом поле. Но, уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить в совместное патрулирование людей, которых делегируют эти новые общины. Те люди, которые совершали преступления, те люди, которые стреляли в наших солдат, они никак не будут участвовать в такого рода группах, это предмет нашей принципиальной позиции. Глядя на опыт Славянска или Краматорска, думаю, что эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками", - сказал Аваков.

Он добавил, что предполагаемые преступления будут расследоваться с украинскими законами, в пределах следственных органов, которые будут подчинены по вертикали украинскому МВД.

Также Аваков подчеркнул, что речь не идет по совместном патрулировании границ.

"О патрулировании границ речь не идет. Украинская сторона не рассматривала компромиссные варианты ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем поэтапный выход на границу. У нас оккупированной границы достаточного много, где-то 300 с небольшим километров, и мы говорим о том, что невозможно одномоментно занять весь этот рубеж. Возможно мы будем его занимать в один день один участок, потом второй, третий. Здесь возможны какие-то переходные функции, когда одни отходят, другие приходят, но о совместном контроле границы речь не идет. Граница или есть, или её нет, государство её контролирует, либо нет. Мы хотим контролировать государственную границу и нам не нужны здесь ни помощники, ни советчики", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время выступления на "Украинском ланче" в Мюнхене заявил, что ситуацию на Донбассе в случае подготовки местных выборов могут контролировать совместные патрули украинского МВД, представителей временно оккупированных территорий и ОБСЕ.