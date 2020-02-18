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Глава МВД рассказал, как будут работать совместные патрули на Донбассе

Глава МВД рассказал, как будут работать совместные патрули на Донбассе
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:К совместным патрулям в случае выборов на Донбассе не будут допущены люди, причастные к преступлениям.

Во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе, к совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных громад.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что украинская полиция, МВД Украины, украинская юстиция будут там находиться в полном соответствии с законом: полицейские в полном вооружении, они будут ключевыми игроками на этом поле. Но, уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить в совместное патрулирование людей, которых делегируют эти новые общины. Те люди, которые совершали преступления, те люди, которые стреляли в наших солдат, они никак не будут участвовать в такого рода группах, это предмет нашей принципиальной позиции. Глядя на опыт Славянска или Краматорска, думаю, что эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками", - сказал Аваков.

Он добавил, что предполагаемые преступления будут расследоваться с украинскими законами, в пределах следственных органов, которые будут подчинены по вертикали украинскому МВД.

Также Аваков подчеркнул, что речь не идет по совместном патрулировании границ.

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"О патрулировании границ речь не идет. Украинская сторона не рассматривала компромиссные варианты ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем поэтапный выход на границу. У нас оккупированной границы достаточного много, где-то 300 с небольшим километров, и мы говорим о том, что невозможно одномоментно занять весь этот рубеж. Возможно мы будем его занимать в один день один участок, потом второй, третий. Здесь возможны какие-то переходные функции, когда одни отходят, другие приходят, но о совместном контроле границы речь не идет. Граница или есть, или её нет, государство её контролирует, либо нет. Мы хотим контролировать государственную границу и нам не нужны здесь ни помощники, ни советчики", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время выступления на "Украинском ланче" в Мюнхене заявил, что ситуацию на Донбассе в случае подготовки местных выборов могут контролировать совместные патрули украинского МВД, представителей временно оккупированных территорий и ОБСЕ.

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МВД, Донбасс, Арсен Аваков, ОРДЛО, Патрули на Донбассе.
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