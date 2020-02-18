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Заседание Рады: депутаты продолжат второе чтение законопроекта о рынке земли

Заседание Рады: депутаты продолжат второе чтение законопроекта о рынке земли
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли.

Верховная Рада планирует 18 февраля продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.

Так, Рада намерена продолжить рассмотрение проекта закона с 217-й поправки. В целом, при подготовке его ко второму чтению профильный комитет получил 4018 поправок и предложений от народных депутатов.

Кроме этого, повесткой дня предусматривается, что во вторник парламентарии рассмотрят еще три законопроекта, два из которых определены президентом как бензотлагательные. Речь идет о проектах №3003 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях" и №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)". Также предполагается рассмотрение во втором чтении проекта закона №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции"".

Однако, согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10. В знак протеста народные депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали трибуну и президиум парламента.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.

Рынок земли и коррупция: чем займутся депутаты на этой неделе

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

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Верховная Рада, Правительство, Рынок земли, Закон, Кабмин, Депутаты.
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