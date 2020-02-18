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СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности

СНБО передал президенту на утверждение стратегию нацбезопасности
14:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Совет СНБО одобрил и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".

"По результатам заседания СНБО одобрил и предложил Президенту для утверждения проект Стратегии", - сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник.

Во время заседания секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны. "Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он.

По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

"Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", - говорится в сообщении.

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Также секретарь СНБО сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В то же время Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", - сказал он.

Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.

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Донбасс, СНБО, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Алексей Данилов.
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