Ермак: Нам нужен мир, но мы будем увеличивать финансирование армии

Новости Украины:ВСУ готовы отвечать на атаки и давать достойный отпор агрессору.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина хочет мира, но вместе с тем увеличивает финансирование армии и активно работает над повышением ее обороноспособности.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Что касается ситуации на востоке. Президент собрал заседание СНБО, на котором были приняты решения по следующим шагам. Только что они были озвучены на брифинге. Всем, кто "разгоняет" измену, я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака произошла в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм", - отметил он.

ВСУ готовы отвечать на атаки и давать достойный отпор агрессору,Ермак выразил соболезнования семье погибшего украинского военного. "Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", - подчеркнул он.

"Да, мы хотим мира, но вместе с тем мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он отметил, что Украина идет по пути переговоров, но в то же время и путем "внутреннего усиления". "Наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору", - резюмировал Ермак.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четыре оккупанта, шестеро ранены.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.