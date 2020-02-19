Штаты ООН призвали Россию прекратить агрессию против Украины

Новости Украины:Шерит Норман Шале считает, что Россия должна прекратить этот конфликт, выведя свои войска из восточной Украины и Крыма.

Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины и воплотить взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале.

“Россия должна прекратить этот конфликт, выведя свои войска из восточной Украины и Крыма. Мы также призываем Россию немедленно выполнить свои опасные обязательства в соответствии с Минских соглашений, поскольку стороны могут достичь прогресса в политических мероприятиях только при условии безопасности”, - сказал Шале.

Она также призвала Россию придерживаться своего слова, данного во время последней встречи в Нормандском формате.

“Мы призываем Россию выполнить шаги, определенные во время последней парижской встречи лидеров стран в Нормандском формате, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, что предполагает открытие новых гражданских пунктов пересечения, разведение военных сил в зонах высшего гуманитарного значения и воплощение мер по поддержке прекращения огня”, - отметила дипломат.

Шале подчеркнула, что постоянные российские агрессивные действия “является оскорблением международных норм и угрозой общей безопасности”.

Напомним: во вторник, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, Попасная. Один украинский военный погиб, пятеро ранены.