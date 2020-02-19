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Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
06:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Страны Евросоюза — члены Совета безопасности ООН после заседания Совбеза, на котором обсуждалось выполнение Минских соглашений, выступили с заявлением в поддержку Украины. Как передает корреспондент,заявление зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

"Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, — говорится в заявлении. — Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР", нарушает фундаментальные принципы международного права, вследствие чего 3,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Краны ЕС в Совбезе ООН также приветствуют результаты Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года, где было подтверждено, что Минские договоренности должны лежать в основе дальнейшей работы по разрешению конфликта.

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Напомним: в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Украина, ЕС, ООН, Совбез ООН, Поддержка.
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