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Волкер не верит, что выборы в ОРДЛО можно провести в этом году

Волкер не верит, что выборы в ОРДЛО можно провести в этом году
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Курт Волкер заявил, что во время своей работы не слышал никаких намеков от украинской власти на такую возможность.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не верит в возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в этом году. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Нет, не думаю, - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли выборы в этом году. - Ну как вы можете провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы", - добавил Волкер.

Он также отметил, что во время своей работы не слышал никаких намеков от украинской власти на такую возможность.

"Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по Донбассу, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах, и это у них получается очень уверенно. Но ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией", - сказал Волкер.

Дипломат напомнил, что подобные конфликты в мире происходят не впервые, и попытки быстро провести выборы, например в Боснии, ни к чему хорошему не привели.

"Но я подчеркну: я никогда не слышал, чтобы такой вариант рассматривался Украиной", - добавил он.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сказал, что украинская власть хочет провести местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донбасса, в октябре 2020 года, но для этого должны быть созданы оборонные и политические условия. По его словам, "людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы".

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ОРДЛО, Курт Волкер, Бывший спецпредставитель США.
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