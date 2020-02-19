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Кислица в ООН назвал число жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Кислица в ООН назвал число жителей ОРДЛО с российскими паспортами
08:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза напомнил о российских паспортах в ОРДЛО.

Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Кислица отметил, что Россия осуществляет незаконную паспортизацию на временно оккупированной территории Донбасса.

"Которая теперь достигла промышленного уровня - более чем 200 тысячам человек были выданы российские паспорта", - отметил Кислица.

Как сообщалось, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины.

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Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

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ООН, Донбасс, Сергей Кислица, ОРДЛО, Паспорт РФ.
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