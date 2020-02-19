В ООН назвали число гражданских, пострадавших от войны на Донбассе

Новости Украины:От военных действий на Донбассе в течение 2019 года пострадали 167 гражданских.

За прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских. Об этом заявила Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло.

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", - заявила Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбассе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", - добавила она.

Как сообщалось, ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что течение 2019 года на Донбассе в результате обстрелов и подрыва на взрывных предметах погибли по меньшей мере 18 гражданских лиц с обеих сторон фронта.