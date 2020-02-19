Обострение на Донбассе: Министра обороны ждут в Раде

Новости Украины:Министра обороны Украины пригласили на комитет ВР по вопросам безопасности.

Сегодня на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приглашены министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины по вопросу Донбасса. Об этом в комментарии журналистам сказала член комитета Ирина Верещук.

Она подтвердила, что сегодня на их комитете должен рассматриваться вопрос о Донбассе и последних обстрелах.

На вопрос, кто будет приглашен на заседание, Верещук сообщила: "Представители Генштаба и министр обороны".

На уточнение, должны ли они присутствовать лично, она отметила: "Мы лично просили, чтобы они присутствовали".

Также, по ее словам, на заседании могут присутствовать и военные эксперты.

Заседание должно состояться сегодня в 14:00.

Как сообщалось ранее, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили ранения. В рядах оккупационных войск - один погибший и пятеро тяжело раненых.

Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам сказал, что не исключает рассмотрения вопроса о ситуации на Донбассе на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.