Загороднюк: Еще нет окончательного согласования по участкам разведения сил

Новости Украины:Министр обороны Украины поведал, что сейчас в министерстве будут наблюдать, как развивается ситуация на Донбассе.

Новые участки разведения сил и техники на линии разграничения сторон на Донбассе окончательно еще не согласованы.

Об этом заявляет министр обороны Андрей Загороднюк.

"Еще нет окончательного согласования по участкам (разведения - ред.), процесс идет", - сказал Загороднюк журналистам в среду в Киеве.

По его словам, решение будет проводиться после анализа ситуации.

Он отметил, что вопрос будущего разведения сил носит исключительно гуманитарный характер, "чтобы местные жители могли переходить линию контролированным образом".

Министр обороны подчеркнул, что подготовленные к разведению сил и техники участки "безопасны для нас".

Загороднюк также отметил, что ситуации как по безопасности, так и криминогенная ситуация в зонах разведения не изменилась.

"Обстрелы были рядом с зонами разведения, но они не были непосредственно в них самих. Что касается Станицы Луганской, Петровском и других, то мы полностью контролируем ситуацию по безопасности", - сказал он.