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Загороднюк: Еще нет окончательного согласования по участкам разведения сил

Загороднюк: Еще нет окончательного согласования по участкам разведения сил
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Министр обороны Украины поведал, что сейчас в министерстве будут наблюдать, как развивается ситуация на Донбассе.

Новые участки разведения сил и техники на линии разграничения сторон на Донбассе окончательно еще не согласованы.

Об этом заявляет министр обороны Андрей Загороднюк.

"Еще нет окончательного согласования по участкам (разведения - ред.), процесс идет", - сказал Загороднюк журналистам в среду в Киеве.

По его словам, решение будет проводиться после анализа ситуации.

Он отметил, что вопрос будущего разведения сил носит исключительно гуманитарный характер, "чтобы местные жители могли переходить линию контролированным образом".

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Министр обороны подчеркнул, что подготовленные к разведению сил и техники участки "безопасны для нас".

Загороднюк также отметил, что ситуации как по безопасности, так и криминогенная ситуация в зонах разведения не изменилась.

"Обстрелы были рядом с зонами разведения, но они не были непосредственно в них самих. Что касается Станицы Луганской, Петровском и других, то мы полностью контролируем ситуацию по безопасности", - сказал он.

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Минобороны, Донбасс, Разведение сил, ООС, Андрей Загороднюк.
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