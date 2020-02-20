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В комитете ВР говорят о "сознательном затягивании" формирования комиссии по отбору главы АРМА

В комитете ВР говорят о "сознательном затягивании" формирования комиссии по отбору главы АРМА
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Комитет Рады по антикоррупционной политике не смог утвердить кандидата в члены конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики не смог проголосовать за кандидатуру члена конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Мы так и не смогли назначить членов конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА. Это досадная ситуация", - рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" депутат фракции "Голос", член комитета Ярослав Юрчишин.

Депутат заявил, что часть членов комитета от фракции "Слуга народа" пролоббировала рассмотрение ещё одного кандидата в конкурсную комиссию, который не подал весь перечень документов для участия в отборе.

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"Это выглядит как сознательное затягивание формирования комиссии. Очень надеюсь, что остальное субъекты ее формирования, а это Кабмин, НАБУ, Госфининспекция, Госфинмониторинг, оперативно назначат других пять членов комиссии и начнут работу, не смотря на затягивания со стороны "монобольшинства" в парламенте", - сказал Юрчишин.

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Верховная Рада, Ярослав Юрчишин, АРМА.
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