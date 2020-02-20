Скачать
Четверг, 20.02.2020
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом

Украина в ОБСЕ призвала РФ вернуться к выполнению Будапештского меморандума

Украина в ОБСЕ призвала РФ вернуться к выполнению Будапештского меморандума
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Лоссовский отмечает, что нарушение "Будапешта" подрывает ядерное разоружение в мире.

Пренебрежение положениями Будапештского меморандума, которым Украине были предоставлены гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, подрывает весь процесс ядерного разоружения в мире.

Это подчеркнул заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"За много лет Украина завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения. Мы лишились всех высокообогащенных запасов урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза - под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. Вместо этого через более чем два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет грубо нарушены одним из государств-гарантов", - заявил Лоссовский.

Он подчеркнул, что пренебрежение предоставленными гарантиями безопасности "подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение прогресса в мировом ядерном разоружении".

Попытка прорыва террористов на Донбассе: ОБСЕ призывает к сдержанности

"Чтобы исправить эту ситуацию, укрепить европейские режимы безопасности и нераспространения, мы настоятельно призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба", - заявил дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ОБСЕ, Будапештский меморандум, Игорь Лоссовский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы
03 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)
СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь