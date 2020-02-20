Украина в ОБСЕ призвала РФ вернуться к выполнению Будапештского меморандума

Новости Украины:Лоссовский отмечает, что нарушение "Будапешта" подрывает ядерное разоружение в мире.

Пренебрежение положениями Будапештского меморандума, которым Украине были предоставлены гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, подрывает весь процесс ядерного разоружения в мире.

Это подчеркнул заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"За много лет Украина завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения. Мы лишились всех высокообогащенных запасов урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза - под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. Вместо этого через более чем два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет грубо нарушены одним из государств-гарантов", - заявил Лоссовский.

Он подчеркнул, что пренебрежение предоставленными гарантиями безопасности "подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение прогресса в мировом ядерном разоружении".

"Чтобы исправить эту ситуацию, укрепить европейские режимы безопасности и нераспространения, мы настоятельно призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба", - заявил дипломат.