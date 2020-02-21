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Пятница, 21.02.2020
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Пристайко: Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с марионетками

Пристайко: Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с марионетками
05:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко: Диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины.

Правительство Украины готово к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок "ЛДНР".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, передают Новости Донбасса.

По словам Пристайко, на оккупированной территории есть те, кто выдают себя за жителей Донбасса, он называет их "марионетками".

По мнению министра, от имени Донбасса также должны говорить и переселенцы.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей. Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске", - сказал он.

Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но подчеркнул, что самым важным условием для этого является обеспечение политической составляющей Минских соглашений.

Пристайко рассказал, как продвигается работа по созданию патрулей на границе с РФ

"Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политического урегулирования население Донбасса, включая тех, кто были вынуждены оставить свои дома, не будут иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах", - отметил Пристайко.

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Боевики, Вадим Пристайко, ЛДНР.
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