Пристайко рассказал, как продвигается работа по созданию патрулей на границе с РФ

Новости Украины:Вадим Пристайко заявили, что стороны еще не приступили к началу работы трехсторонних патрулей на захваченном Россией участке границы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что стороны даже не приблизились к началу работы патрулей на российско-украинской границе в составе украинцев, представителей общин оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом Пристайко сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что предложение о создании совместных патрулей на Донбассе ранее была зафиксировано в Минских соглашениях. По словам министра, к патрулированию планируется привлечь лиц, которые сейчас находятся на востоке Украины.

Он уточнил, что в состав патрулей должны входить сотрудники Национальной полиции Украины, наблюдатели миссии ОБСЕ и представители общин, проживающих на оккупированных территориях.

"Там не написано, должны ли это быть боевики, которые стояли на блокпостах с «калашниковыми». Это могут быть новые люди", - сказал Пристайко и добавил, что не хочет "заходить в эту дискуссию".

В то же время он подчеркнул, что стороны не договорились о начале работы таких патрулей.

"Мы даже сейчас к этому не подошли", - сказал глава МИД.

При этом Пристайко отметил, что идеальной ситуация будет тогда, когда украинские пограничники будут контролировать участок государственной границы между Украиной и Россией на Донбассе.

"До того момента, пока у нас нет силы, как у государства, и достаточных сил обеспечить выход на нашу границу и контроль нашими пограничниками, мы вынуждены прибегать к таким методам, как совместные (патрули) под контролем ОБСЕ и все другие варианты", - сказал Пристайко.

В связи с этим министр добавил, что еще одним вариантом является предложение о размещении миротворческой миссии.

На вопрос, не будут ли благодаря созданию совместных патрулей легализованы боевики, Пристайко отметил, что украинская власть «хотела бы предотвратить легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения».

Как сказал глава МИД, именно поэтому была предложена демократическая модель - проведение местных выборов, чтобы выбрать хотя бы на самом низком уровне власть на местах.

"Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду, нет. Мы хотим легализовать тех людей, которых выберут на локальном уровне. И те люди, которые выберут их, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в их районе будет новый глава", - подчеркнул министр.

Он не исключил, что на местных выборах жители оккупированных территорий могут избрать представителей нынешних оккупационных администраций.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будут теми же, которые де-факто сейчас управляют. Мы понимаем, мы не наивны. Но это тот путь демократического государства, который мы выбрали. Люди сами должны выбрать и нести ответственность за выбранных ими людей. мы не можем из Киева назначить", - подчеркнул Пристайко.

При этом глава МИД напомнил, что встречался с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, которая согласилась, что на сегодняшний день «ситуация с безопасностью (на Донбассе) не позволяет проводить выборы».

Также Пристайко убежден, что сейчас все украинские политические партии вряд ли смогут быть представлены в нормальном политическом процессе на оккупированной части Донбасса.

"Мы говорим, что без этого не можем провести выборы. И тогда вопрос, спешим ли мы с выборами или нет, отпадает сам собой, потому что без достаточных оснований для проведения выборов, к сожалению, выборы не могут быть проведены", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Также он предложил, чтобы безопасность на оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, представителей оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев о совместном патрулировании украинского-российского участка границы должен договариваться с "руководством непризнанных республик".