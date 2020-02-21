Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений

Новости Украины:Украина работает над новой редакцией минских соглашений, хотя Россия публично выступает против внесения в них любых изменений.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Голос Америки.

Работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений.

По словам дипломата, указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – объяснил Пристайко.

Сейчас, говорит глава МИД, Украина работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений".

Также министр подчеркнул, что на предыдущие поправки, которые вносились в Минские договоренности, а именно касательно "формулы Штайнмайера" и разведения сил, Россия согласилась.

"Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов", – сказал Пристайко.