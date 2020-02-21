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Пятница, 21.02.2020
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Заседание Верховной Рады: первый отчет Гончарука и поправки к закону о земле

Заседание Верховной Рады: первый отчет Гончарука и поправки к закону о земле
10:20 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада проводит свое последнее зимнее пленарное заседание - в следующий раз депутаты соберутся в сессионном зале уже в марте.

Сегодня традиционно для пятницы заседание начнется с часа вопросов к правительству — премьер-министр Алексей Гончарук должен отчитаться о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабмина в 2019 году.

Планируется также заслушать информацию Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых по недопущению занесения и распространения в Украине коронавируса.

Кроме того, в пятницу депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 20 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 1193 поправки из 4018.

Рынок земли: депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту

Парламент также рассмотрит изменения в Закон "О национальной безопасности Украины" касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск.

На повестке дня и рассмотрение во втором чтении законопроекта о предотвращении коррупции. В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.

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Верховная Рада, Кабмин, Депутаты, Заседание Верховной Рады, Отчет Гончарука.
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