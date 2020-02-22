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СМИ: У Зеленского раскритиковали геополитические амбиции Путина

СМИ: У Зеленского раскритиковали геополитические амбиции Путина
15:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:У Владимира Зеленского заявили, что отношения Украины и РФ не должны определяться геополитикой.

Предположение президента России Владимира Путина о том, что Россия и Украина имеют общий потенциал стать "глобальным конкурентом для Европы", вызвало критику со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Washington Examiner.

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, творят и стремятся к миру по обе стороны границы", - заявил Офис Зеленского в ответ на запрос издания.

Также у Зеленского отреагировали на слова Путина о создании Православной церкви Украины.

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"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной Церкви в Украине было решением исключительно народа, инициированного конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и узаконенного церковным документом Томос", - говорится в заявлении офиса.

Ранее Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как “создает им глобального конкурента".

Напомним, кандидат в президенты США от демократов призывает РФ держаться подальше от выборов 2020.

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Россия, Владимир Путин, Президент РФ, Геополитика, Владимир Зеленский.
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