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"Теперь можно и книжку почитать": глава Минюста опубликовал очередное странное фото

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"Теперь можно и книжку почитать": глава Минюста опубликовал очередное странное фото
21:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Минюста Малюська опубликовал новое фото.

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередную фотографию, на которой он в кабинете стоит на руках, а перед ним стоит открытая книга.

Фото он опубликовал в субботу в Facebook, передает УНН.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал министр фотографию.

Малюська неоднократно публиковал фотографии о том, как проводит время. В декабре он отреагировал на информацию о своей отставке, и выложил необычное фото на своей странице в Facebook. Так, на фото видно стол, на котором лежит пара черных ботинок.

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Позже, на фоне информации о том, что Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, Малюська поддержал главу правительства - забравшись под стол, фото чего он также опубликовал.

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Напомним, уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тем, кто не доверяет. 

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Кабмин, Минюст, Денис Малюська.
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