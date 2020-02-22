"Теперь можно и книжку почитать": глава Минюста опубликовал очередное странное фото

Новости Украины:Глава Минюста Малюська опубликовал новое фото.

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередную фотографию, на которой он в кабинете стоит на руках, а перед ним стоит открытая книга.

Фото он опубликовал в субботу в Facebook, передает УНН.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал министр фотографию.

Малюська неоднократно публиковал фотографии о том, как проводит время. В декабре он отреагировал на информацию о своей отставке, и выложил необычное фото на своей странице в Facebook. Так, на фото видно стол, на котором лежит пара черных ботинок.

Позже, на фоне информации о том, что Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, Малюська поддержал главу правительства - забравшись под стол, фото чего он также опубликовал.

Напомним, уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тем, кто не доверяет.