В "Слуге народа" заявили о наличии крымской и севастопольской партячеек

Новости Украины:Александр Качура сообщил, что у "Слуги народа" имеются зарегистрированные ячейки в Крыму.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заяавил, что партия имеет свои ячейки в оккупированном Крыму и городе Севастополь. Эти ячейки являются зарегистрированными. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Если говорить о партячейках, то у нас они зарегистрированы абсолютно во всех областях, в городе Киев и АРК", – сказано в сообщении на странице Качуры в Фейсбук.

Депутат уточнил, что речь идет о регистрации в Херсоне. Он подчеркнул, что она зарегистрирована и в ее состав входят жители Крыма, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

По словам Качуры, по известным причинам, данная ячейка не может выдвигать кандидатов. Он также добавил, что в Севастополе зарегистрирована организация.

Напомним, в Верховной Раде сегодня зификсировали нового "беспартийного" депутата-кнопкодава.