КИУ: В партии "Слуга народа" не работает ни один работник

Новости Украины:В Комитете избирателей Украины сообщили, что в партии "Слуга народа" официально никто не работает.

В партии "Слуга народа" официально не работает ни один работник, также партия не имеет никакого местного отделения со статусом юридического лица. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

"Комитет избирателей проанализировал последний отчет политической партии "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 (октябрь-декабрь). В соответствии с ним в партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица ", - говорится в сообщении.

По данным отчета, партия "Слуга народа" в общем потратила 479 млн грн, однако из них ни одной гривни на заработную плату, отметили в КИУ.

Также КИУ приводит данные о других парламентских партиях: ВО "Батькивщина" (имеет 96 работников, более 600 ячеек), "Европейская солидарность" (39 официальных работников, 29 местных организаций со статусом юрлица), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (3 работника , 30 ячеек), "Голос" (6 работников, 13 ячеек).

"Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса, могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры, как парламентская партия, предусматривает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой. На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де-факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Комментируя это сообщение, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура отметил непрофессионализм такого подхода.

"Ячейки могут создаваться как со статусом юридического лица, так и без (откройте закон). У "Слуги народа" зарегистрированы ячейки абсолютно во всех областях + город Киев", - написал Качура.