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Суд признал законным восстановление Насирова в должности главы ГФС

Суд признал законным восстановление Насирова в должности главы ГФС
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Шестой апелляционный админсуд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС.

Шестой апелляционный административный суд подтвердил восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), свидетельствует постановление суда от 17 февраля 2020 года.

Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров Украины, ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

"Постановление суда приобретает законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд на протяжении 30 дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в судебном постановлении.

Суд не рассмотрел иск Насирова о его средствах за границей

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил Насирова от должности главы ГФС, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности.

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Суд, ГФС, Роман Насиров, Глава ГФС.
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