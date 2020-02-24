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Программа конкуренции: В Минэкономики готовят реформу Антимонопольного комитета

Программа конкуренции: В Минэкономики готовят реформу Антимонопольного комитета
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине Минэкономики готовит новую реформу Антимонопольного комитета.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства планирует реформировать Антимонопольный комитет Украины, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

"На состояние экономики напрямую влияет деятельность Антимонопольного комитета Украины. Поэтому – конкуренционная реформа актуальна", - написал он.

По словам Милованова, перспективы реформы ведомства уже обсуждаются с представителями международных организаций и народными депутатами. 

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Министр сообщил, что в апреле планируется провести VIII Competition Forum, на котором будут обсуждаться вопросы реформирования АМКУ.

"Во время форума будем акцентировать внимание не только на направлениях реформы и законодательных изменениях, но и на практических примерах работы эффективного регулятора, связанных с жизнью и благосостоянием каждого украинца", - добавил Милованов.

Антимонопольный комитет - государственный орган, целью которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности.

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Тимофей Милованов.
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