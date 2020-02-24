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Понедельник, 24.02.2020
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
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В Украине продолжает снижаться стоимость газа

В Украине продолжает снижаться стоимость газа
13:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже упали ниже 4000 гривен с НДС.

Цены на газ в Украине снизились, чему способствовало уменьшение цен на газ на европейских хабах. В то же время благодаря новым межоператорским соглашениям и соседи Украины могут получать газ дешевле - в частности Молдова может покупать газ через Украину на 16% дешевле, чем она покупает у российского ПАО "Газпром".

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС", - отметил Макогон.

В то же время он заявил, что подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС, добавил чиновник.

"Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%). Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - отметил гендиректор ОГТСУ.

Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ

По его словам, наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

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Газ, ГТС, Оператор, Цена на газ.
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