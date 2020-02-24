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Поддержка все еще есть: Зеленскому готовы отдать 40% голосов на выборах

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Поддержка все еще есть: Зеленскому готовы отдать 40% голосов на выборах
16:35 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:В Центре Разумкова провели опрос, который показывает, за кого проголосовали бы жители Украины, в случае внеочередных выборов.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.

Об этом гласят результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и кто определился, за кого голосовать)", - говорится в сообщении.

15% намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% – Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

В феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.

Также в феврале значительно снизилась доля тех, кто считает, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов (37% против 54,5% в сентябре 2019 года), и значительно возросло количество украинцев, которые считают, что действия президента направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения (41% против 24,5% в сентябре).

Доверие украинцев к действующей власти падает: обнародованы результаты опроса

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Украина, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
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