Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев в охваченной коронавирусом Италии
Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев находится в Италии
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы

Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы
21:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Консульство Украины в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИДом Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

Об этом сообщает консульство Украины в Милане.

"Уважаемые соотечественники! Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии А.Фонтаны и Министра здравоохранения Италии Р.Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "прекращение работы офисов по приему граждан , за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля с.г. приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Какова жизнь в Милане во время эпидемии коронавируса

Прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.п.) просят обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте [email protected]

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Италия, МИД, Милан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)
02 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
03 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
04 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
05 К чему может привести нехватка магния?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Последствия будут&quot;: в Белом доме назвали коронавирус &quot;реальной угрозой&quot;
"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"
Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Протесты в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь