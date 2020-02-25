Чапутович: Польша обеспокоена нарушением прав человека в Крыму

Новости Украины:Польша глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму.

Варшава обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму и репрессивной политикой России на полуострове.

На этом отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время дискуссии с участием министров иностранных дел Латвии, Литвы и Украины относительно ситуации в Крыму в рамках конференции по разоружению на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

"Польша глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму и репрессивной политикой российской оккупационной администрации", - подчеркнул Чапутович.

В то же время, он назвал успехом освобождение политзаключенных, которые содержались на территории РФ.

"Этот успех международного сообщества должен мотивировать нас к дальнейшему росту сознания относительно случаев нарушения международного права и прав человека оккупационными властями в Крыму",- подчеркнул глава польской дипломатии.

Как ранее сообщало агентство, в столице Австралии Канберре в воскресенье, 23 февраля, перед посольством России состоялась акция, посвященная шестой годовщине аннексии россиянами Крыма.

Напомним, украинский политзаключенный Стогний прибыл в Киев.