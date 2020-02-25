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Рейтинг партии "Голос" обвалился почти в шесть раз

Рейтинг партии "Голос" обвалился почти в шесть раз
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Партия "Голос" не прошла бы в парламент, если бы выборы состоялись в этом месяце.

Рейтинг партии Святослава Вакарчука "Голос" обвалился почти в шесть раз, а партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко несколько усилила свои позиции.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в этом месяце, то наибольшую поддержку среди населения имел бы глава государства Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с первым туром выборов 2019 года).

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Второе-третье места делят председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%) .

Рейтинг лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко снизился с 13,4% (первый тур) до 6,9%.

Относительно парламентских выборов, то, как и на выборах 2019 года, первенство удерживает партия "Слуга народа", хотя популярность этой политсилы среди избирателей несколько снизилась.

Как показали результаты опроса, если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, -4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%).

Близки к проходному барьеру партия "Сила и честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).

А вот парламентская партия "Голос" не имела бы шансов снова войти в Верховную Раду - ее рейтинг снизился с 5,82% до 0,9%.

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КМИС провел опрос "Динамика рейтинга поддержки политических лидеров и партий по сравнению с президентскими и парламентскими выборами 2019 года". Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук, Партия Голос.
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