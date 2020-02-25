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Федина говорит о "репрессиях против майдановцев": приглашает Зеленского на встречу

Федина говорит о "репрессиях против майдановцев": приглашает Зеленского на встречу
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев.

Фракция "Европейская солидарность" считает пересмотр "дел Майдана" началом репрессий против участников Революции достоинства, заявила народный депутат София Федина на брифинге перед допросом в Государственном бюро расследований.

"Сегодня заявляют в сущности, что должен быть пересмотр "дел Майдана", по сути 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, нам анонсировали репрессии против майдановцев. Я лично считаю, что в государстве происходит переворот, в плане того, что Путин пытается дискредитировать украинцев, дискредитировать нашу борьбу, уничтожить нашу веру в то, что право и справедливость могут побеждать, десакрализировать, деморализовать, дискредитировать армию и всех защитников", - заявила она и призвала юристов, журналистов и военных рассказывать украинцам правду о системных нарушениях законодательства и событиях на фронте, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Федина также призвала президента Владимира Зеленского встретиться с ней и Марусей Зверобой и услышать - почему они предупредили его об опасности на фронте.

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"Господин Зеленский так и не решился встретиться со мной, насколько я понимаю, и с Марусей Зверобой также не решился встретиться. И поэтому сегодня я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова, я приглашаю на открытую встречу со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло, и чтобы мы с Марусей смогли объяснить почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь, почему так опасно не доверять разведке, почему так опасно игнорировать обстрелы на передовой", - сказала она.

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Революция Достоинства, Дела Майдана, Европейская солидарность, София Федина.
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