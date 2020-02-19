Скачать
Среда, 19.02.2020
"Оставлены и не возвращены": в Генштабе подтвердили отступление ВСУ с некоторых позиций на Луганщине
"Оставлены и не возвращены": в Генштабе подтвердили отступление ВСУ с некоторых позиций на Луганщине
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился

"Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов": в "ЕС" говорят об "информационной диверсии" властей

"Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов": в "ЕС" говорят об "информационной диверсии" властей
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:"Евросолидарность" требует от власти прекратить сдачу РФ информационной сферы.

Несмотря на обещания нынешней власти, проблемы с информационной присутствием Украины на оккупированных территориях существенно углубились, говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

"Европейская солидарность" и наши депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности. Сейчас видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов", - сказано в заявлении.

В партии называют сложившуюся ситуацию информационной диверсией власти, отмечая, что четверть украинцев живут в российском информационном пространстве. Так, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса.

"ЕС" об эскалации на Донбассе: Требуем от господина Зеленского выполнить его собственное обещание

"Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политические влияния государства-агрессора. Также мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Речь идет о канале ATR, который не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования", - отметили в партии.

"Евросолидарность" подчеркивает, что вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются "превратить иновещание на ручной государственный русскоязычный канал".

Загороднюк: Еще нет окончательного согласования по участкам разведения сил

"Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, которые самоустранились от проблем информационной безопасности страны. … Мы обращаемся к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере", - сказано в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Телевидение, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Мода 2020: креативные и трендовые идеи стильного маникюра (Фото)
04 Когда не стоит экономить: 9 вещей, которые следует закупать в сезон распродаж (Фото)
05 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
День на Донбассе: ранен украинский военный
День на Донбассе: ранен украинский военный
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь