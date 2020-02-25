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В Украине разрабатывают концепцию дошкольного образования

В Украине разрабатывают концепцию дошкольного образования
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:На основании этой концепции будет разработан закон Украины о дошкольном образовании.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций разрабатывает концепцию дошкольного образования, которая ляжет в основу нового закона о дошкольном образовании, сообщила народный депутат Юлия Гришина (фракция "Слуга народа").

"В соответствии с уровнями образования, мы знаем, что дошкольное образование у нас всегда стояло в стороне от правового регулирования, несколько снижено было внимание именно на этом уровне образования. Мы сейчас возвращаем внимание и законодателя, и общества к дошкольному образованию... Поэтому сейчас мы с экспертами, Министерством образования Украины разрабатываем концепцию дошкольного образования, и на основании этой концепции будем разрабатывать закон Украины о дошкольном образовании", - сказала она на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

По словам Гришиной, сейчас также идёт работа над двумя законопроектами: "Первый касается изменений в управлении учреждениями высшего образования и второй - изменений в финансировании учреждений высшего образования".

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Юлия Гришина возглавляет подкомитет по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

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Верховная Рада, Детский сад, Дошкольное образование.
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