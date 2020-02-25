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Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО

Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
21:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Эстонии пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО.

Эстония поддерживает сближение Украины с Европейским союзом и НАТО, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник на встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Эстония поддерживает устремления Украины на сближение с Европейским союзом и НАТО и продолжит оказание ей поддержки", - сказала президент, которую цитирует пресс-служба президента Эстонии.

Кальюлайд добавила, что в Эстонии рады, что в строительстве электронного государства Украина "подтягивает свой уровень" до эстонского.

"У Украины хорошая позиция по привлечению зарубежных инвестиций, но для этого нужно продолжить реформы и создавать законодательство, свойственное правовому государству. Правовая определенность и борьба с коррупцией создают хорошую предпринимательскую среду и вызывают доверие у инвесторов", - отметила президент Эстонии.

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На встрече были также рассмотрены развитие последних событий на Донбассе, выполнение Минских соглашений и итоги "нормандского саммита". Кальюлайд отметила, что Эстония призывает придерживаться Минских соглашений и что государства Европы должны единодушно осуждать их нарушения.

Была рассмотрена возможность продолжить сотрудничество в области киберобороны.

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ЕС, Эстония, НАТО, Керсти Кальюлайд, Дмитрий Разумков.
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