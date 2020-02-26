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Среда, 26.02.2020
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Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" уходит в отставку
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, объявил о своей отставке.

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук со среды прекратил исполнять обязанности председателя правления компании.

"Наблюдательный совет "Укрэнерго" в соответствии со своими исключительными полномочиями на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

До момента завершения конкурса по отбору главы "Укрэнерго" обязанности главы компании будет исполнять ее первый замглавы Владимир Кудрицкий.

Ковальчук отметил, что на принятие такого решения, в частности, повлияла позиция Министерства энергетики и охраны окружающей среды, которое блокирует работу компании, в частности ее сертификацию как независимого оператора по европейским правилам.

"Лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - отметил он.

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Как сообщалось, Ковальчук возглавляет "Укрэнерго" с октября 2015 года, когда он как первый замдиректора предприятия заменил Юрия Касича.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

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Минэнерго, Укрэнерго, Юрий Касич, Всеволод Ковальчук.
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