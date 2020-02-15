Кабмин требует остановить конкурс на голову "Укрэнерго"

Новости Бизнеса:Кабмин считает, что конкурс необходимо остановить, пока не будет обновлен наблюдательный совет "Укрэнерго".

Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательному совету НЭК "Укрэнерго" остановить конкурс на главу этой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания правительства

В документе от 12 февраля сказано, что конкурс необходимо остановить, пока полностью не будет обновлен состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

При этом предусмотрено "безотлагательно назначить" нового в. о. главы компании решением Кабмина, а не наблюдательным советом.

Последние несколько лет в. о. главы компании является Всеволод Ковальчук.

В сообщении также говорится, что сейчас в наблюдательный совет "Укрэнерго" входят четыре независимых директора и один представитель государства.

Еще две должности членов совета вакантны. Министерство финансов как орган управления компании объявил конкурс на назначение новых членов еще 29 ноября. Но номинационный комитет с тех пор так и не собирался для рассмотрения этого вопроса.

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