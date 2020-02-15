Кабмин хочет сделать ипотеку более дешевой

Новости Бизнеса:Кабинет министров хочет сделать ипотечные кредиты на жилье доступными для украинцев.

В правительстве будут работать над тем, чтобы сделать ипотеку доступной для украинцев.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает Правительственный портал.

"С 1 февраля уже начала работать программа предоставления кредита по программе 5-7-9, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом.

Мы работаем над тем, чтобы ипотека также стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила заем под адекватные проценты", - сказал он.

Как сообщалось, 3 февраля Гончарук представил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", цель которой - уменьшить процент кредитов и сделать их доступными для украинцев.

Напомним, Алексей Гончарук: Влияние коронавируса на экономику Украины надо просчитывать, и мы это уже делаем.