Кабмин хочет сделать ипотеку более дешевой

В правительстве будут работать над тем, чтобы сделать ипотеку доступной для украинцев.
Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает Правительственный портал.
"С 1 февраля уже начала работать программа предоставления кредита по программе 5-7-9, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом.
Мы работаем над тем, чтобы ипотека также стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила заем под адекватные проценты", - сказал он.
Как сообщалось, 3 февраля Гончарук представил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", цель которой - уменьшить процент кредитов и сделать их доступными для украинцев.
Напомним, Алексей Гончарук: Влияние коронавируса на экономику Украины надо просчитывать, и мы это уже делаем.