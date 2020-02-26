НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновникам Службы внешней разведки

Новости Украины:Бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заподозрили в растрате более 2 млн гривен государственных средств в сговоре с другими должностными лицами.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 25 февраля сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины, бывшему чиновнику СВРУ и и.о. директора государственного предприятия, сообщает пресс-служба САП.

"Следствием установлено, что в августе-декабре 2014 года служащие Службы разведки, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку оборудования. В результате СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставкам оборудования и, вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что предприятие не выполнило условия договора - оборудование не поставило и фактически и не могло поставить. А полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив на счета компаний с признаками фиктивности.

"Как следствие, интересам государства в лице СВРУ нанесено 2,2 млн грн убытков, что установлено экономической экспертизой", - добавили в САП.

Действия бывших чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Исполняющему обязанности директора госпредприятия инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.