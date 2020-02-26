Пристайко рассказал, когда пустят воду на оккупированный полуостров

Новости Украины:Вадим пристайко заявил, что воду в Крым подадут после того, как Россия покинет полуостров.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина возобновит водоснабжение Крыма, как только Россия уберется с полуострова, а Украина возобновит там свой суверенитет. Об этом Пристайко сказал журналистам.

На вопрос о политике украинских властей относительно поставок воды в оккупированный Россией Крым, и может ли это быть предметом переговоров, министр ответил, что Крым - это "многогранная проблема", поскольку на полуострове множество проблем - от человеческих до экономических, в том числе проблема захваченных Россией украинских предприятий.

Как сказал Пристайко, сейчас есть много судебных исков относительно Крыма.

"Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас, когда он под оккупацией, согласно всем международным конвенциям ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы как раз доносим Российской Федерации. Убирайтесь с территории - мы возобновим все что было, опять же мирным путем", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Вадим Пристайко говорит, что в ООН его заверили о том, что меры по освобождению украинских политзаключенных принимаются в полном объеме.