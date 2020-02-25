Пристайко: В ООН принимают все возможные меры по освобождению украинских политзаключенных

Новости Украины:Вадим Пристайко говорит, что в ООН его заверили о том, что меры по освобождению украинских политзаключенных принимаются в полном объеме.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека принимает все возможные меры для освобождения незаконно заключенных Россией украинцев.

Как сообщил в микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в этом его заверила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во время встречи в Женеве.

"Обсудили с Верховным комиссаром ООН по правам человека судьбу украинцев, незаконно заключенных РФ. Был рад услышать от Мишель Бачелет заверения, что УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - ред) принимает все возможные меры для их освобождения и возвращения домой", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что выразил поддержку усилиям Верховного комиссара, направленным на укрепление эффективности правозащитного компонента деятельности ООН и подтвердил приглашение посетить Украину, включительно с территориями, где действует мандат Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Подчеркнул необходимость указывать в докладах УВКПЧ главную причину ухудшения ситуации с правами человека на востоке Украины - российскую агрессию и оккупацию части украинской территории", - добавил Пристайко.

Напомним, США оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией и внедрении институциональных реформ, а также подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта на Донбассе, развязанного Россией.