Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи

Новости Украины:Загороднюк прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что не знает о своей возможной отставке с должности.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так", - прокомментировал он.

По словам министра, слухи о его увольнении ходят с прошлого года, сейчас они активизировались.

"Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - рассказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что отставка может быть связана с переформатированием правительства и невыполнением положений гособоронзаказа, Загороднюк подчеркнул, что эти вещи не связаны.