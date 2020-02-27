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Министр обороны прокомментировал возможность своей отставки

Министр обороны прокомментировал возможность своей отставки
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения информации о том, что руководство страны планирует уволить его с должности.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не имеет никаких подтверждений слухов о своем готовящемся увольнении.

В интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, не собираются ли его уволить, руководитель оборонного ведомства ответил: "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так".

При этом он отметил, что соответствующие слухи "ходят еще с прошлого года". "Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сказал Загороднюк.

При этом он отметил, что переформатирование Кабмина, которое называют контекстом готовящихся кадровых перестановок, и невыполнение положений государственного оборонного заказа (ГОЗ), которое якобы выступает аргументом к его освобождению от должности, "совершенно несвязанные вещи".

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"В прошлом году ГОЗ был выполнен на 99,3%. В рамках какой-то небольшой погрешности. Мы остановили только один небольшой проект. Поэтому говорить о невыполнении плана ГОЗ за 2019 год невозможно. Этот ГОЗ также подали, буквально пару дней назад он был принят СНБО. ГОЗ – это всего лишь план закупок. Его можно подать или не подать на утверждение. Его мы подали, а прошлогодний выполнили", - пояснил Загороднюк.

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Кабмин, Минобороны, Глава Минобороны, Андрей Загороднюк.
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