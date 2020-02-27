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Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении о сотрудничестве

Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении о сотрудничестве
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Стороны начали официальные переговоры о сотрудничестве в области политики и торговли.

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии начали официальные переговоры по заключению нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Twitter.

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании, касающиеся двустороннего соглашения относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог", - говорится в сообщении.

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Также МИД опубликовал фотографии, на которых видно, что переговоры проходят в Киеве с участием заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара.

Как сообщалось ранее, 9 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией.

14 января представители Украины и Великобритании начали рабочие консультации по заключению нового соглашения о сотрудничестве после выхода последней из Европейского Союза.

Напомним, из-за угрозы наводнения в Великобритании эвакуировали жителей одного из городов.

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Украина, Великобритания, МИД Украины, Торговые отношения, Вадим Пристайко.
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