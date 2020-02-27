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ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина

ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Государственное бюро расследований открыло дело о давлении Джозефа Байдена на экс-генпрокурора Виктора Шокина.

 Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

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Напомним, Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".

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В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.

После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

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Джозеф Байден, ГБР, Виктор Шокин, Экс-генпрокурор.
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