ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина

Новости Украины:Государственное бюро расследований открыло дело о давлении Джозефа Байдена на экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

Напомним, Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".

В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.

После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.