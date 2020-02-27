Милованов пригрозил расследованиями госпредприятиям

Новости Украины:Тимофей Милованов говорит, что предприятия, которые не приносят прибыли и не сдают землю в аренду, будут заниматься следователи.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пригрозил расследованиями государственным предприятиям страны, которые сдают в аренду землю и не приносят прибыль, которая, по подсчетам министерства, должна соответствовать цене аренды в 3 тыс. грн за гектар земли.

Об этом Милованов заявил на совещании с руководителями госпредприятий.

"У нас есть ожидания, что госпредприятия должны приносить ту же прибыль с гектара земли, которую приносит аренда. На сегодня это 3 тыс. грн с одного гектара, такой должна быть в среднем минимальная прибыль. Если этого не будет, будут расследования с правоохранительными органами и последствия, - сказал он.

Министр подчеркнул, что на уровне Киева "никакой коррупции или передачи денег нет", и призвал напрямую обращаться в министерство, если это делается на среднем уровне.

"Напрямую связывайтесь с нами, будем проводить аресты", - сказал он.

Как сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, площадь государственных земель в пользовании госпредприятий Украины должна составлять 2,34 млн га, однако по реальной документации она меньше – 1,62 млн га.

При этом в Госгеокадастре на сегодняшний день зафиксировано 1,08 млн га земель, из которых 510 тыс. - земли сельхозназначения.

По оценкам министерства, всего в Украине в пользовании госпредприятий находится около 650 тыс. га земель сельхозназначения.

"По документации это около 700 тыс. га, но по завершении инвентаризации, скорее всего, их будет минус 5 процентов, и конечная цифра составит около 650 тыс. гектар. Это довольно масштабный ресурс. На сегодня в Украине есть 1085 предприятий-пользователей с разными площадями", - сообщил Высоцкий.

Он добавил, что инвентаризация земель в Украине сейчас проведена на 95% и должна быть завершена до 1 августа текущего года.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук поручил внести в кадастр все земли сельскохозяйственного назначения Украины перед запуском рынка земли.

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