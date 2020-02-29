Коронавирус в Италии: украинское консульство в Милане возобновляет работу

Новости Украины:Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника, 2 марта.

Генеральное консульство Украины в Милане восстановит прием граждан по предварительной записи со 2 марта.

Об этом генконсульство сообщило на своей странице в фейсбуке.

Сообщается, что украинцы, которые были записаны на 25, 27 и 28 февраля, будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи. С каждым гражданином сотрудники консульства согласуют время и день приема.

В то же время в генконсульстве призвали следовать рекомендациям итальянских санитарных служб по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

"В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", – отметили в сообщении.

Напомним, 24 февраля генконсульство Украины в Милане сообщило об остановке приема граждан и выдачи документов.