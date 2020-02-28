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Посол: Массовая эвакуация украинцев из Италии сейчас не рассматривается

Посол: Массовая эвакуация украинцев из Италии сейчас не рассматривается
07:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, на сегодня не планируется.

Массовая эвакуация украинцев из Италии в связи с распространением коронавируса не планируется, у все желающих есть возможность вернуться самостоятельно.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на “1+1” заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Мы не рассматриваем сценарий эвакуации по двум причинам. Первая – из Италии в Украину летают около 50 рейсов в неделю и любой гражданин, который считает, что он должен вернуться, может воспользоваться самолетом - или более чем сотней автобусных маршрутов между Украиной и Италией", - отметил дипломат.

Он добавил, что Италия сохраняет транспортное сообщение со всем миром, и никаких оговорок относительно поездок в любую страну, в том числе Украину, нет.

Вторая причина отсутствия необходимости в эвакуации, по словам посла, состоит в том, что, согласно данным ВОЗ, система здравоохранения в Италии - одна из лучших в мире. Перелыгин отметил, что вместе с разрешением на пребывание в Италии украинцы получают медицинские карты, поэтому имеют возможность бесплатно лечиться. А те, кто приезжают с деловой или туристической целью, при необходимости получат бесплатную медицинскую помощь по страховке или через систему скорой помощи.

В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек

Относительно состояния здоровья 26-летней украинки, которая заразилась коронавирусом, посол сообщил, что, по информации врачей, ее заболевания протекает как обычный грипп, состояние здоровья больной некритично.

Перелыгин также сообщил, что у украинских дипломатов вел разговор с родителями женщины - они заявили, что не нуждаются в дополнительной помощи, кроме той, которую получают в больнице Неаполя.

Как сообщалось, по последним данным, в мире лабораторно подтверждено 82 164 случая заражения коронавирусом COVID-19. 2 801 больной умер, 32 897 человек выздоровели.

По информации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.

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Италия, Украинцы, Коронавирус, Эвакуация украинцев, Covid-19.
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